Ufficiale: Marsiglia, scelto il nuovo direttore sportivo: è Louis-Jean, ex Manchester United

L’Olympique di Marsiglia ha nominato Matthieu Louis-Jean come nuovo responsabile dell’area scouting. Di anni 45, ha un passato da calciatore come difensore, ex di Le Havre e Nottingham Forest, Matthieu Louis-Jean entrerà a far parte del club all’inizio di maggio. Come dirigente ha lavorato con la prima squadra del Manchester United (2016/2017) e Nizza (2019/2020) ora una nuova avventura sempre in Ligue 1.

FOTO: Logo Marsiglia