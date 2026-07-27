Ufficiale: Marsiglia, rinnovo per Nouhoum Kamissoko fino al 2029

27/07/2026 | 23:59:32

Marsiglia, ufficiale il rinnovo per Nouhoum Kamissoko. La nota: “Il nostro centrocampista maliano, Nouhoum Kamissoko, ha firmato un prolungamento di contratto con l’Olympique de Marseille fino al 2029. Nouhoum Kamissoko, centrocampista maliano di 21 anni, arrivato nell’estate del 2023 dall’Académie des Etoiles de Mandé, ha firmato un prolungamento di contratto con l’Olympique de Marseille. Il suo impegno è valido fino a giugno 2029”.

Foto: logo Marsiglia