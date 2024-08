L‘Olympique Marsiglia di mister De Zerbi ha chiuso anche per un portiere. Si tratta di Jeffrey de Lange, che si è trasferito all’OM a titolo definitivo per circa 2 milioni di euro. L’estremo difensore olandese, classe 1998, ha salutato i Go Ahead Eagles e firmato un triennale coi biancocelesti.

