Ufficiale: Marsiglia, interrotto il rapporto con il ds Benatia

16/05/2026 | 20:30:17

L’Olympique Marsiglia ha ufficializzato la separazione da Medhi Benatia, che lascerà il club il 18 maggio 2026 dopo due anni e mezzo di collaborazione. L’ex difensore marocchino era tornato a Marsiglia a fine 2023 come consigliere sportivo, prima di essere promosso a direttore del calcio all’inizio del 2025. Durante la sua esperienza dirigenziale, Benatia ha avuto un ruolo centrale nella gestione quotidiana del club, contribuendo in maniera significativa alla crescita del progetto sportivo. La società gli riconosce un lavoro costante, svolto con grande impegno e senso di appartenenza, sottolineando anche i risultati ottenuti sul campo.

Foto: Instagram Benatia