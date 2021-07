Ufficiale: Marsiglia, dall’Arsenal arriva Guendouzi

Decisamente molto attivo il mercato estivo dell’Olympique Marsiglia che ha ufficializzato un nuovo innesto a centrocampo con l’acquisto del francese Mattéo Guendouzi. Il giocatore arriva dall’Arsenal in prestito con diritto di riscatto. Questo il comunicato del club. “L’Olympique de Marseille ha raggiunto un accordo con l’Arsenal FC per il centrocampista francese Mattéo Guendouzi. Dopo il successo della sua visita medica, Mattéo ha firmato con il club.. È il quinto acquisto in questo mercato estivo 2021”.

FOTO: Twitter Marsiglia