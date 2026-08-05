Ufficiale: Marroccu nuovo direttore generale della Reggiana

05/08/2026 | 19:01:26

Francesco Marroccu è il nuovo dg della Reggiana, c’è il comunicato ufficiale: “AC Reggiana è lieta di annunciare l’ingresso in società del dirigente sportivo Francesco Marroccu, a cui è stato affidato l’incarico di Direttore Generale dell’Area Tecnica. Classe 1966, nato a Cagliari, ha sviluppato la propria carriera dirigenziale con importanti esperienze maturate nei massimi campionati di calcio italiano ed estero. Con diversi ruoli, infatti, ha lavorato per Nuorese, Cagliari, Ascoli, Leeds, Sagan Tosu, Feralpisalò, Brescia, Genoa ed Hellas Verona. Il Consiglio di Amministrazione della Reggiana ha deliberato la sua nomina con l’obiettivo di rafforzare il progetto sportivo della Società. A Francesco il caloroso benvenuto di tutta la famiglia granata e i migliori auguri di buon lavoro. “Dopo un corteggiamento reciproco durato oltre due anni, con grande orgoglio raggiungo Reggio Emilia per iniziare un nuovo importante percorso della mia carriera in Reggiana – ha dichiarato il direttore Marroccu – Una Società gloriosa e dalla storia importante, della quale mi hanno parlato tanto bene molti ex-granata che ancora amano questi colori. Arrivo in un momento delicato per portare il mio contributo di professionalità, esperienza ed entusiasmo ad un Club organizzato e ambizioso”.

foto sito reggiana