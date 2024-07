Ufficiale: Marlon vola negli Emirati Arabi Uniti. È un nuovo giocatore dell’Al Ain

Marlon vola negli Emirati Arabi Uniti. Il difensore brasiliano, ex tra le altre di Monza e Sassuolo, si è trasferito all’Al Ain dopo l’avventura dell’ultima stagione al Fluminense in prestito dallo Shakhtar. Di seguito l’annuncio arrivato tramite i social: “I campioni d’Asia firmano il difensore brasiliano Marlon Santos. Il giocatore arriverà Al Ain nei prossimi giorni per le visite mediche e completerà il suo contatto”.

Foto: Instagram Al Ain