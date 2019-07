Olimpiakos, ufficiale l’arrivo del giovane difensore Markovic

Attraverso i propri canali ufficiali di comunicazione, l’Olimpiakos ha annunciato l’arrivo di Svetozar Markovic, talentuoso difensore centrale serbo classe 2000. Il giocatore ha posto la propria firma su un contratto che lo legherà al club greco fino al 2024.

Σβέτοζαρ Μάρκοβιτς καλώς όρισες στον Ολυμπιακό! / Svetozar Marković welcome to Olympiacos FC! 🔴⚪#olympiacos #welcome #SvetozarMarkovic #WelcomeSvetozar pic.twitter.com/MabvBQGu19

— Olympiacos FC (@olympiacos_org) July 9, 2019