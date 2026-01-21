Ufficiale: Marino torna sulla panchina della Triestina

21/01/2026 | 16:00:28

La Triestina ha annunciato il ritorno di Giuseppe Marino sulla panchina della prima squadra.

Questo il comunicato del club:

“US Triestina Calcio 1918 comunica di aver affidato a Giuseppe Marino la guida tecnica della prima squadra.

Marino, classe ’83, torna sulla panchina dell’Unione dopo averla guidata per quattro gare nella passata stagione e per undici, tra campionato e Coppa Italia, nella prima parte di quella attuale.

Insieme al tecnico campano, tornano in alabardato il vice Matteo Ciofani, il preparatore atletico Fabio Fiore ed il preparatore dei portieri Daniele Spizzo.

A Marino ed ai suoi collaboratori, il club rivolge il bentornato ed augura loro buon lavoro”.

Foto: sito Triestina