Ufficiale: Marin è un nuovo calciatore dell’AEK Atene

23/07/2025 | 22:20:43

Razvan Marin è un nuovo calciatore del Cagliari. Ii seguito il comunicato: “Il Cagliari Calcio comunica la cessione all’AEK a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Razvan Marin. Il centrocampista rumeno, classe 1996, era arrivato in Sardegna dall’Ajax nell’estate 2020. Il ruolino in maglia rossoblù è stato di 111 presenze, 7 gol e 14 assist, totalizzato nelle due esperienze vissute prima tra il 2020 e il 2022 e poi nella stagione 2024/25, dopo due annate vissute in prestito all’Empoli.

Ha portato al Cagliari il suo contributo in termini di corsa e dinamismo, ora per lui una nuova esperienza in Grecia con la maglia giallonera dell’AEK. Il Club lo ringrazia per quanto fatto durante la sua militanza e gli augura il meglio per il prosieguo della sua carriera. In bocca al lupo, Raz!”

Foto: Instagram AEK