Ufficiale: Marilungo torna al Montegranaro dopo 20 anni

“MCC Montegranaro calcio comunica l’ arrivo dell’attaccante Guido Marilungo, proveniente dalla serie D pugliese, Barletta, nella fattispecie. L’attaccante di origine veregrense, classe 1989, torna a giocare per i colori della sua città dopo aver vestito numerose e prestigiose casacche: Sampdoria, Lecce, Ternana, Atalanta, Cesena, Spezia e molte altre ancora. Dal suo esordio in serie A nel gennaio 2009 con la maglia blucerchiata ha collezionato presenze in serie A, B e Serie C in ultimo con la Recanatese. La società grazie al supporto di alcuni sponsor e sostenitori è riuscita a raggiungere l’accordo con l’attaccante in tempi brevi, per rinforzare ulteriormente il reparto offensivo della corazzata gialloblù. La società non può che essere felice di accogliere nella sua rosa Guido Marilungo, orgoglio della città, attaccante di livello nazionale” – si legge nel comunicato ufficiale della società militante in Eccellenza marchigiana. Queste le prime parole di Marilungo: “Sono partito da qua a 14 anni e sono tornato adesso è una bella esperienza ci tenevo a finire il mio percorso qui dove avevo iniziato”.