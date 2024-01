Ufficiale: Maric lascia il Monza e si trasferisce in prestito al Rijeka

L’attaccante Mirko Maric classe 1995, di nazionalità croata, ha firmato un contratto che lo lega alla squadra croata del Rijeka, presso la quale si trasferisce in prestito. In questa stagione ha disputato 10 presenze con il Monza e ha collezionato un solo gol. Dopo gli arrivi di Djuric e Zerbin in attacco, ecco che il 28enne con cittadinanza bosniaca lascia la squadra brianzola.

Foto: Instagram Monza