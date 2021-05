Ufficiale: Marega lascerà il Porto a fine stagione per andare all’Al Hilal

La squadra saudita dell’Al Hilal ha comunicato l’acquisto di Moussa Marega dal Porto per la prossima stagione. L’attaccante maliano era in scadenza a giugno con la squadra portoghese e ha firmato un contratto di tre anni con la squadra dove milita anche Sebastian Giovinco.

