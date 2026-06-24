Ufficiale: Marconi-Entella avanti insieme fino al 2028

24/06/2026 | 13:13:30

Marconi rinnova con la Virtus Entella fino al 2028. Ecco le parole del club e del calciatore: “Dopo il rinnovo del capitano, l’Entella riparte anche da uno dei suoi giocatori più esperti e rappresentativi. Ivan Marconi, protagonista di una stagione di altissimo livello, impreziosita da tre gol decisivi, ha prolungato il proprio contratto con il club biancoceleste fino al 2028, nel segno della continuità. «Desideravo fortemente raggiungere questo accordo – commenta Ivan –. Quando hai la fortuna di giocare per una società come l’Entella, non puoi fare altro che sperare di rimanere il più a lungo possibile. Nei miei due anni a Chiavari abbiamo raggiunto risultati importantissimi, dimostrando come una realtà di un comune piccolo come Chiavari, grazie a una proprietà solida e a una programmazione oculata, possa ritagliarsi un ruolo importante nel calcio che conta. In questa società vieni considerato prima di tutto come una persona: non sei semplicemente un numero o un giocatore. Questo mi responsabilizza moltissimo e, allo stesso tempo, mi rende orgoglioso. La salvezza ottenuta lo scorso anno è stata bellissima, ma appartiene ormai al passato. Sono pronto a continuare a lottare per questi colori, cercando di trasmettere ai più giovani serietà, coraggio e spirito di sacrificio attraverso il lavoro quotidiano».

Un viaggio che continua. Una storia pronta a vivere un nuovo capitolo.

Ivo resta con noi”.