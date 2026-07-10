Ufficiale: Marco Turati è il nuovo allenatore dello Spezia

10/07/2026 | 13:57:19

Marco Turati è ufficialmente il nuovo allenatore dello Spezia. La società ligure lo ha annunciato con un comunicato sui propri canali ufficiali: “Spezia Calcio comunica di aver affidato l’incarico di allenatore responsabile della Prima Squadra a Marco Turati, il quale ha sottoscritto un contratto con il club di via Melara fino al 30 giugno 2028. Volto noto nell’ambiente aquilotto, Turati è stato infatti tra i protagonisti dello storico biennio 19/21 in qualità di collaboratore tecnico di mister Italiano, spingendo lo Spezia alla prima storica promozione nella Serie A a girone unico e alla successiva salvezza“.

foto: sito spezia