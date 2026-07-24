Ufficiale: Marco Festa è un nuovo calciatore della Cremonese

24/07/2026 | 15:41:02

La Cremonese ha annunciato di aver ingaggiato a parametro zero il portiere Marco Festa.

Ecco il comunicato:

“U.S. Cremonese comunica di aver tesserato Marco Festa.

Portiere classe 1992 originario di Montichiari, si è formato calcisticamente nel settore giovanile della sua città prima di intraprendere una lunga carriera tra i professionisti vestendo le maglie di Crotone, Pordenone e Mantova: nei sette anni vissuti con la formazione calabrese ha conquistato due promozioni in Serie A, mentre dal 2023 al 2026 ha difeso i pali dei virgiliani contribuendo prima alla vittoria del girone A di Serie C e poi a due salvezze consecutive. Complessivamente ha giocato 88 partite in Serie B e 100 in terza serie.

Benvenuto in grigiorosso, Marco!”.

Foto: sito Cremonese