Ufficiale: Marco Carraro dall’Atalanta al Cosenza

La Società Cosenza Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Marco Carraro, proveniente dalla Società Atalanta Bergamasca Calcio. Il centrocampista, nato a Dolo (VE) il 9 gennaio 1998, si trasferisce in rossoblù a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2022. E’ cresciuto nei settori giovanili del Padova e dell’Inter. Nelle file della Primavera nerazzurra conquista uno scudetto e una Coppa Italia. Dopo aver esordito disputato la prima stagione tra i professionisti con il Pescara allenato da Zdenek Zeman, il suo cartellino viene acquisito dall’Atalanta. Tra il 2018 e il 2021 colleziona oltre 100 presenze in Serie B con le maglie di Foggia, Perugia e Frosinone. Ha al suo attivo anche 9 gare con la Nazionale Under 21. Carraro è ora pronto a prendere le redini del centrocampo del Cosenza con la maglia numero 4 sulle spalle!

🔴🔵 Marco #Carraro è un nuovo calciatore rossoblù ✍🏼 Il comunicato ufficiale 🔗 https://t.co/2sRx0ZiV16 pic.twitter.com/X0F4EwDiYJ — Cosenza Calcio (@CosenzaOfficial) August 18, 2021

Foto: Twitter Cosenza