Ufficiale: Marcelino e il Villarreal si separeranno al termine della stagione

04/05/2026 | 15:39:41

Marcelino lascerà il Villarreal al termine della stagione. Il club spagnolo ha annunciato il cambio in panchina in vista della prossima stagione: “Il Villarreal CF e Marcelino García Toral si separeranno al termine della stagione. L’allenatore asturiano concluderà così la sua seconda esperienza alla guida del club, dopo essere arrivato nel 2023 e aver conquistato la qualificazione alla Champions League per il secondo anno consecutivo e per la prima volta nella storia della società. Il Villarreal CF desidera ringraziare pubblicamente Marcelino e il suo staff tecnico per la professionalità, l’impegno e la dedizione dimostrati fin dal primo giorno, nonché per il contributo quotidiano dato alla crescita della squadra durante le sette stagioni in cui Marcelino l’ha guidata in due periodi distinti (2013-2016 e 2023-2026). L’allenatore asturiano è diventato il tecnico con il maggior numero di partite nella storia del club, concludendo con 298 incontri in tutte le competizioni, e detiene il record di vittorie con 145 successi fino ad oggi”.

foto x villarreal