Ufficiale: Marcano torna al Porto. Contratto fino al 2023

Ivan Marcano torna al Porto. La società lusitana, tramite i canali ufficiali, ha comunicato l’ingaggio del difensore spagnolo, che lascia quindi la Roma dopo soltanto una stagione. Il 32enne ha firmato un contratto quadriennale, che scadrà quindi nel 2023. Al club giallorosso, come comunicato sul sito ufficiale, vanno 3 milioni. Questo il testo della società: “L’AS Roma comunica di aver ceduto a titolo definitivo al Futebol Clube do Porto i diritti alle prestazioni sportive di Ivan Marcano. Il difensore spagnolo passa al club portoghese a fronte di un corrispettivo fisso di 3 milioni. Marcano, arrivato a Roma nell’estate del 2018, ha disputato 13 partite con la maglia giallorossa realizzando una rete. Il Club augura a Ivan le migliori fortune per il futuro”.

Foto Twitter Porto