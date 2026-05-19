Ufficiale: Maran nuovo CT dell’Albania: “Orgoglioso di rappresentare un popolo fiero”

19/05/2026 | 11:12:59

Rolando Maran diventa CT dell’Albania. Come riportato nelle ultime 24h dalla stampa albanese, ecco una nuova esperienza per l’esperto allenatore. Maran è stato già presentato dalla Federazione albanese alla stampa. Succede a Sylvinho

Queste le sue parole: “Ringrazio l’Albania per questa opportunità, ho seguito da vicino le gare e ora avrò l’occasione di rappresentare un popolo di cui vado molto fiero. Quando si parla con un tifoso albanese si percepisce qualcosa di forte. Voglio trasmettere il grande amore per questa maglia. Per me è un impegno che mi assumo, qualcosa che sento dentro, un sentimento fortissimo per questa missione, per trasmettere in campo ciò che rappresentate”.

Foto: Instagram Brescia