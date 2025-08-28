Ufficiale: Manzari al Perugia. Arriva dal Bari

28/08/2025 | 18:10:16

Il Perugia ha annunciato in questi minuti l’acquisto di Giacomo Manzari dal Bari. L’attaccante classe 2000 sbarca in Umbria fino al 30 giugno 2026. Nato a Bari e cresciuto nella società dei “Galletti”, nel 2018, dopo il fallimento del club pugliese, si trasferisce al Sassuolo dove esordisce tra i professionisti in occasione della partita di Serie A pareggiata per 1-1 contro il Cagliari. Per lui anche 52 presenze in B con Frosinone, Ascoli, Feralpisalò, Bari e Carrarese. In Serie C oltre 60 presenze con 12 reti (in tutte le competizioni). In Coppa Italia Serie A con il Bari un goal contro la Cremonese.

foto Instagram Perugia