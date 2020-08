Ufficiale: Mantova, rinnova Finocchio. Ecco Lamberti e Silvestro

Il Mantova, attraverso il proprio sito ufficiale, ha comunicato un rinnovo e due nuovi arrivi. L’attaccante Francesco Finocchio resterà infatti in squadra per un’altra stagione, dopo il primo anno in cui ha collezionato 22 presenze e messo a segno 2 reti. Silvestro e Lamberti invece i due nuovi arrivi: vecchia conoscenza biancorossa, l’attaccante Silvestro (prelevato dal Verona) torna al Mantova dopo l’esperienza nella stagione 2018/19 in Serie D; insieme a lui, a disposizione di Troise anche anche il centrocampista offensivo classe 2002 Riccardo Lamberti.

Fonte: sito ufficiale Mantova