Ufficiale: Mantova, Pertinhes arriva in prestito dal Torino
19/06/2026 | 12:12:16
Il Mantova rinforza il centrocampo e in arrivo da Torino c’è il 2004 Pertinhes. Il brasiliano arriva in prestito. Ecco il comunicato del club: “Mantova 1911 annuncia l’ingaggio del calciatore Jonathan Silva Pertinhes, centrocampista brasiliano classe 2004. Il calciatore arriva dal Torino a titolo temporaneo con opzione di riscatto al verificarsi di determinate condizioni contrattuali. Nella scorsa stagione Jonathan Silva Pertinhes ha militato nelle fila del Padova in serie B. In precedenza altra esperienza italiana, al Crotone”.
Foto: X Mantova