Ufficiale: Mantova, il DT Botturi sollevato dall’ incarico

30/10/2025 | 17:14:44

Il Mantova ha annunciato l’addio con il direttore tecnico Christian Botturi. A comunicare il tutto, la stessa società, mediante la nota che di seguito riportiamo integralmente: “Mantova 1911 comunica che in data odierna Christian Botturi è stato sollevato dall’incarico di Direttore dell’Area Tecnica. Il sodalizio BiancoRosso intende ringraziare sentitamente Christian Botturi per gli straordinari risultati conseguiti in questi due anni e mezzo di collaborazione. Mantova 1911 comunica altresì che anche il Responsabile dell’area Scouting Vincenzo Talluto viene sollevato dal proprio incarico. Nel riconoscere il grande lavoro portato avanti da Christian Botturi e Vincenzo Talluto in questi anni, Mantova 1911 augura ad entrambi le migliori fortune umane e professionali nel prosieguo delle rispettive carriere”. Come anticipato ieri, il club virgiliano annuncerà come ds Leandro Rinaudo.

Foto: logo Mantova