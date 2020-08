Doppio colpo in entrata per il Mantova, che ha ufficializzato gli arrivi di due calciatori dalla Juventus. Si tratta di Claudio Zappa, attaccante classe 1997 con una discreta esperienza in terza serie e Gianmaria Zanandrea, difensore classe 1999, anche lui già al debutto in Serie C.

Foto: sito ufficiale Mantova