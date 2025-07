Ufficiale: Mantova, ceduto Brignani al Deportivo Castellon

15/07/2025 | 12:27:29

Mantova 1911 rende noto il trasferimento a titolo definito del difensore classe 1998 Fabrizio Brignani al Club Deportivo Castellon, sodalizio spagnolo militante nel campionato di Segunda Division. A Fabrizio Brignani, che ha espresso la volontà di effettuare questa nuova esperienza non solo professionale ma anche umana e culturale, va il ringraziamento per quanto fatto in queste due stagioni con la maglia BiancoRossa (62 le presenze totalizzate con 10 reti realizzate).

Il saluto di Fabrizio Brignani ai tifosi del Mantova: “Mi dispiace andare via per il legame creato in questi due anni con il gruppo e con la piazza. E’ però, questa, un’opportunità che ho voluto cogliere. Ringrazio la Società, sarò sempre un tifoso del Mantova!”.

Foto: logo Mantova