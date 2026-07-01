Ufficiale: Mantova, c’è l’annuncio di Gliozzi

01/07/2026 | 16:22:28

“Mantova 1911 annuncia l’ingaggio dell’attaccante Ettore Gliozzi che ha sottoscritto un contratto di durata triennale a partire dalla data 01.07.2026, con scadenza fissata al 30.06.2029. Gliozzi, attaccante classe 1995, conta oltre 300 presenze tra i professionisti. Ha esordito in Serie A a Sassuolo nel 2014, e nell’ultima esperienza a Modena in due stagioni ha totalizzato 71 presenze condite da 16 reti (di cui 11 nell’ultima stagione, 2025/2026)”.

Foto: facebook Mantova