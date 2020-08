Doppio colpo in entrata per il Mantova, dopo gli arrivi di Zappa e Zanandrea: il club lombardo ha infatti ufficializzato gli arrivi del difensore Baniya e del portiere Tosi. Per Baniya si tratta di un ritorno, dato che ha già vestito la maglia del Mantova in Serie D nella stagione 2018/19, mentre Tosi arriva dall’Hellas Verona.