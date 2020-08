Ufficiale: Mantova, arrivano Bianchi e Mazza

Il sito ufficiale del Mantova annuncia due colpi in entrata: Bianchi e Mazza sono biancorossi:

“Mantova 1911 comunica di aver raggiunto l’accordo che porta in biancorosso il centrocampista Leonardo Mazza. Classe 2000, nato a Bologna, Leonardo Mazza è cresciuto nel Settore Giovanile felsineo, distinguendosi a suon di prestazioni di prim’ordine sia nella formazione Under 17 sia in quella Primavera, con cui nella stagione 2018/19 – sotto la guida del nuovo tecnico biancorosso Emanuele Troise – ha vinto il campionato Primavera 2, la Supercoppa Primavera e il Trofeo di Viareggio.

Mantova 1911 comunica di aver acquisito a titolo definitivo i diritti delle prestazioni sportive del difensore Davide Bianchi. Mantovano, classe 1996, Davide Bianchi è cresciuto nel Settore Giovanile del Chievo, con cui ha giocato nella formazione Primavera. Il terzino ha quindi militato per 5 stagioni consecutive tra le fila del Vicenza, le prime due delle quali in Serie B, categoria in cui ha collezionato 14 presenze complessive. Con la formazione veneta, Davide Bianchi ha vinto l’ultimo dei tre campionati di Serie C giocati in biancorosso, collezionando 49 presenze totali nella categoria”.

Un virgiliano sulla corsia di destra: Davide #Bianchi è un nuovo giocatore del Mantova 1911 Leggi qui ➡️ https://t.co/bp0m97VsWk#ForzaMantova #Mantova1911 pic.twitter.com/pjQI4puNNM — Mantova 1911 (@mantova1911) August 19, 2020

Foto: Twitter Mantova