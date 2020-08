Altro acquisto per il Mantova che ha perfezionato l’ingaggio del difensore Erik Panizzi. Classe 1994 cresciuto calcisticamente nelle giovanili della Reggiana, Panizzi vanta oltre 100 presenze in Serie C con le maglie di Sal, Vicenza, Aurora Pro Patria, Reggiana, Alessandria e Robur Siena.

Foto: Instagram Panizzi