Il Mantova ha depositato il contratto di Federico Botti, portiere classe 2002. Il giocatore arriva a Mantova dopo essere andato in scadenza di contratto con la Pro Sesto. Sarà dunque la prima esperienza in Serie B per Botti, dopo aver vestito le maglie di Ravenna, Arconatese, Breno e Pro Sesto.

Foto: twitter Mantova