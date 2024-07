Ufficiale: Maniero lascia i professionisti, è un nuovo giocatore del Savoia

A 36 anni Riccardo Maniero lascia i professionisti. E’infatti ufficiale il suo passaggio al Savoia che lo ha annunciato con un post su Facebook: “C’è poco da presentare…Una carriera passata solamente nei professionisti, nonostante un contratto di un altro anno in Serie C, ha preferito scendere di categoria per vestire i nostri colori. Con i suoi 144 gol tra Serie B e C… Riccardo Maniero è un nuovo giocatore del Savoia.” Foto: facebook Savoia