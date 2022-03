Ufficiale, Mancini sceglie i 23 per la Macedonia del Nord: out Scamacca e Zaniolo. C’è Joao Pedro

Il commissario tecnico dell’Italia Roberto Mancini ha diramato i nomi dei 23 convocati per la partita di questa sera contro la Macedonia del Nord, scremando l’iniziale lista tenendo fuori dieci giocatori. Non rientrano nell’elenco alcuni calciatori importanti come Gianluca Scamacca, Andrea Belotti e Nicolò Zaniolo. A questi si aggiungono anche Pierluigi Gollini, l’infortunato Leonardo Bonucci, Cristiano Biraghi, Luiz Felipe, Stefano Sensi, Manuel Locatelli (appena guarito dal Covid) e Mattia Zaccagni.

Di seguito la lista dei 23:

Portieri: 1 Sirigu, 14 Cragno, 21 Donnarumma;

Difensori: 2 De Sciglio 3 Chiellini, 13 Emerson, 15 Acerbi, 16 Florenzi, 19 Mancini, 23 Bastoni;

Centrocampisti: 4 Tonali, 5 Cristante, 6 Verratti, 7 Pellegrini, 8 Jorginho, 12 Pessina, 18 Barella;

Attaccanti: 9 Joao Pedro, 10 Insigne, 11 Berardi, 17 Immobile, 20 Politano, 22 Raspadori.

Foto: Twitter personale Mancini