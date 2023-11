Ufficiale: Manchester United, l’amministratore delegato Richard Arnold lascia il club dopo 16 anni

Questo il comunicato ufficiale del Manchester United sulla separazione con lo storico amministratore delegato Richard Arnold, nel club per 16 anni:

Richard Arnold ha deciso di lasciare l’incarico di amministratore delegato del Manchester United dopo 16 anni di permanenza nel club. Patrick Stewart assumerà l’incarico di amministratore delegato ad interim, oltre al suo attuale ruolo di consigliere generale, mentre Richard continuerà a fornire un supporto transitorio fino alla fine di dicembre. Sarà avviato un processo di ricerca di un nuovo amministratore delegato permanente. Joel Glazer, co-presidente esecutivo, ha dichiarato:

“Vorrei ringraziare Richard per l’eccezionale servizio reso al Manchester United negli ultimi 16 anni e augurargli il meglio per i suoi impegni futuri. Siamo fortunati a poter contare sulla profonda conoscenza ed esperienza di Patrick Stewart per fornire stabilità e continuità ad interim mentre intraprendiamo la ricerca di un nuovo amministratore delegato permanente”.

Richard Arnold, CEO uscente, ha dichiarato:

“È stato un incredibile privilegio servire questo grande club calcistico negli ultimi 16 anni. Tra alti e bassi, la costante è stata la dedizione dei nostri dipendenti e dei nostri tifosi. Vorrei ringraziare tutti loro per la loro fedeltà e il loro impegno e augurare a tutti coloro che sono associati al club il meglio per il futuro”.

Patrick Stewart ha dichiarato:

“Insieme ai miei colleghi del team dirigenziale, il mio compito sarà quello di garantire che le fondamenta del club rimangano stabili mentre abbracciamo i cambiamenti che possono renderci più forti a lungo termine, dentro e fuori dal campo, e di sostenere la ricerca di un nuovo CEO permanente”.

