Ufficiale: Manchester United, ingaggiato Andrey Santos dal Chelsea per 60 milioni

13/07/2026 | 16:36:00

“Il Manchester United è lieto di annunciare l’ingaggio di Andrey Santos, subordinato al completamento delle procedure di registrazione. Il centrocampista della nazionale brasiliana ha firmato un contratto fino al giugno 2031, con un’opzione per prolungarlo di un’ulteriore stagione. Il 22enne, che ha indossato la fascia di capitano del Brasile fino alla selezione Under 23, ha conquistato la Coppa del Mondo per Club FIFA nel 2025. Nella scorsa stagione ha collezionato 43 presenze con il Chelsea, facendo registrare la più alta percentuale di passaggi completati e il maggior numero di passaggi progressivi ogni 90 minuti tra tutti i centrocampisti Under 22 della Premier League. Nella stagione precedente aveva giocato in prestito allo Strasburgo, dove ha indossato la fascia di capitano in diverse occasioni, mettendo a segno 11 gol e fornendo 5 assist”.

Ready to make his mark. The Manchester United family welcomes you, @04Andrey — Manchester United (@ManUtd) July 13, 2026

Foto: X Manchester United