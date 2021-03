Ufficiale: Manchester United, Fletcher nuovo dt. Murtough il responsabile dell’area tecnica

Due annunci ufficiali in casa Manchester United arrivati alla vigilia della gara con il Milan di Europa League.

I Red Devils hanno annunciato la nomina dell’ex calciatore, Darren Fletcher nel ruolo di direttore tecnico. Un’altra nomina è quella di John Murtough nel ruolo di responsabile dell’area tecnica.

We are pleased to announce the appointment of John Murtough as the club’s new Football Director, and Darren Fletcher as Technical Director.#MUFC

— Manchester United (@ManUtd) March 10, 2021