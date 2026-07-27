Ufficiale: Manchester United, colpo Margetson per la porta

27/07/2026 | 12:10:17

Colpo Margetson per la porta, l’annuncio dei Red Devils: “Il Manchester United ha raggiunto un accordo per l’ingaggio del promettente giovane portiere Kit Margetson, in attesa della sua registrazione. Il diciannovenne ha militato fino a poco tempo fa nello Swansea City, club in cui ha giocato fin dalle giovanili Under 15. La scorsa stagione ha fatto il suo debutto nel calcio professionistico in prestito al Connah’s Quay Nomads, mantenendo la porta inviolata in 10 partite su 34 presenze e contribuendo alla qualificazione della squadra gallese alle competizioni europee. Margetson ha anche vestito la maglia delle nazionali giovanili gallesi e ha debuttato con l’Under 21 contro la Bielorussia a marzo. Tutti allo United danno il benvenuto a Kit e gli augurano il meglio per il futuro”.

foto sito united