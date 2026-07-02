Ufficiale: Manchester City, fumata bianca per Elliot Anderson

02/07/2026 | 15:32:06

Il Manchester City annuncia l’ingaggio di Elliot Anderson dal Nottingham Forest. Ecco il comunicato del club inglese riguardo al trasferimento: “Manchester City e Nottingham Forest hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Elliot Anderson. Anderson, 23 anni, è attualmente in competizione alla Coppa del Mondo FIFA con l’Inghilterra e ha completato un medico in Kansas. Le formalità del trasferimento saranno finalizzate al suo ritorno in Inghilterra. Nel frattempo, tutti al Manchester City augurano a Elliot e alla squadra inglese buona fortuna nella loro campagna di Coppa del Mondo e non vediamo l’ora di accoglierlo a Manchester a tempo debito”.

Foto: Sito Manchester City