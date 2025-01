Ufficiale: Manchester City, ecco McFarlane dal New York City FC

Il Manchester City ha acquistato un altro calciatore nel mercato di gennaio: dal New York City arriva il difensore Christian McFarlane, con gli inglesi che si sono impegnati a riservare agli americani anche una percentuale sulla futura rivendita. Di seguito il comunicato:

“Il New York City FC ha annunciato oggi di aver venduto il difensore Christian McFarlane ai campioni della Premier League inglese Manchester City. Il New York City FC riceverà una percentuale di rivendita se McFarlane verrà venduto in futuro. Il diciottenne, nato nel Regno Unito, diventa il primo giocatore cresciuto nel New York City FC ad aver seguito l’intero percorso di sviluppo del club e ad aver aderito a una squadra della Premier League. McFarlane è entrato nell’accademia del New York City FC nel 2018 all’età di 11 anni e ha rappresentato ogni categoria di età, prima di progredire attraverso la Major League Soccer (MLS) NEXT Pro, per poi debuttare in prima squadra nel 2024”.

Foto: Instagram New York City