Ufficiale: Manchester City, ceduto Yangel Herrera in prestito al Granada

Tramite i propri canali ufficiali, il Granada ha annunciato l’arrivo in prestito di Yangel Herrera dal Manchester City. Il centrocampista classe 1998 torna in Liga dopo aver disputato la seconda parte della stagione 2018/2019 in prestito all’Huesca. Il venezuelano si trasferisce al Granada con la stessa formula: prestito annuale, ma con opzione di riscatto. Questa la nota del club spagnolo: “Yangel Herrera si trasferisce al Granada ceduto in prestito dal Manchester City. Il giocaore si allenerà già a partire da questa mattina con i suoi compagni”.

Foto Twitter Huesca