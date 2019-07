Ufficiale: Manchester City, ceduto Adarabioyo in prestito al Blackburn

Tramite i propri canali ufficiali, il Blackburn ha annunciato l’arrivo in prestito dal Manchester City di Tosin Adarabioyo, difensore centrale classe 1997. Questa la nota dei Rovers: “Il club è lieto di annunciare l’arrivo in prestito di Tosin Adarabioyo dal Manchester City. Il 21enne si unisce al club per una stagione, diventando il nostro quinto acquisto estivo”.

Foto Twitter Blackburn