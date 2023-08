Ufficiale: Manchester City, Bernardo Silva ha rinnovato fino al 2026

Bernardo Silva resta al Manchester City: il portoghese ha firmato oggi il rinnovo del contratto con il club campione d’Europa in carica fino al 2026, mettendo così fine alla voci su un possibile addio. Di seguito il comunicato: “Il centrocampista portoghese è arrivato al City nell’estate del 2017 e ha dato un enorme contributo ai nostri recenti successi. Con 308 presenze, Bernardo ha vinto cinque titoli di Premier League, due FA Cup, quattro Coppe di Lega, due Community Shields e la Champions League. Ha anche segnato 55 gol, tra cui ricordiamo i due gol iniziali nella vittoria per 4-0 sul Real Madrid nella semifinale di Champions League, fondamentale per il successo della scorsa stagione. Ora speriamo che aggiunga ancora altri titoli dopo aver firmato il prolungamento di un anno”.

Foto: Instagram Manchester City