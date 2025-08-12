Ufficiale: Man lascia il Parma. E’ un nuovo giocatore del PSV

12/08/2025 | 10:53:10

Il Parma annuncia ufficialmente la cessione di Man al PSV, c’è il comunicato ufficiale degli olandesi: “Parma Calcio comunica che Dennis Man è stato ceduto a titolo definitivo al PSV Eindhoven. Un viaggio cominciato nel gennaio 2021 che lo ha portato a raccogliere 142 presenze, realizzando 28 reti e collezionando 17 assist: un viaggio lungo che lo ha visto protagonista nella promozione in Serie A e nella salvezza ottenuta nell’ultima stagione. A Dennis tutto il Club augura di continuare a raggiungere nuovi importanti successi nel suo percorso professionale”.

FOTO: Sito PSV