Ufficiale, Malinovskyi lascia il Genoa a fine stagione. Il saluto del club: “Grazie Ruslan per questa bellissima avventura”

15/05/2026 | 16:47:56

Il Genoa ha deciso di dedicare un messaggio di addio a Ruslan Malinovskyi, il centrocampista ucraino lascerà il club a fine stagione.

Questo il comunicato del club:

“Grazie Ruslan per questa bellissima avventura vissuta con il rosso e il blu cuciti sulla pelle. Nella buona e nella cattiva sorte, la tua grinta e amore per la maglia resteranno indelebili. Tutto il Genoa ti manda un caloroso saluto, pronto a farti ricevere una standing ovation in quella che in questi anni è stata, e rimarrà negli anni, casa tua. Dall’inizio, per sempre”.

Foto: X Genoa