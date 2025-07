Ufficiale: Malik Tillman è un nuovo calciatore del Bayer Leverkusen

12/07/2025 | 10:49:56

Tillman è un nuovo calciatore del Bayer Leverkusen. Il comunicato: Bayer 04 Leverkusen ha ufficializzato l’ingaggio del nazionale statunitense Malik Tillman. Il centrocampista offensivo, 23 anni, arriva dal PSV Eindhoven, campione d’Olanda in carica, e ha firmato un contratto con il club tedesco valido fino al 30 giugno 2030. Nato a Norimberga e di origini tedesche, Tillman ha disputato una stagione molto positiva con il PSV: ha messo a segno 16 gol e fornito 5 assist in 34 partite ufficiali. In UEFA Champions League, ha collezionato 3 reti e 2 assist in 6 presenze.

Foto: Instagram Leverkusen