Ufficiale: Malgrati rinnova con il Lecco

Il Calcio Lecco 1912 comunica di aver prolungato il contratto di Andrea Malgrati, pronto a iniziare la sua terza stagione all’ombra del Resegone. Andrea è il nostro capitano, un “lecchese doc” che ama la sua città e i colori blucelesti.

Nell’ultima stagione è sceso in campo 23 volte tra Serie C e Coppa Italia C, mettendo al servizio della squadra esperienza e leadership.

Malgrati nasce a Lecco il 9 giugno 1983 e con la maglia della Calcio Lecco 1912 ha finora collezionato 62 partite, realizzando 2 gol.