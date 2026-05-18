Ufficiale: Maldera nuovo ct dell’Ucraina

18/05/2026 | 16:36:39

Andrea Maldera è stato annunciato come nuovo ct dell’Ucraina, il comunicato: “L’Associazione Calcio Ucraina annuncia l’assunzione di un nuovo capo allenatore della squadra nazionale. Andrea Maldera è diventato il nuovo CT della squadra nazionale ucraina. La candidatura del tecnico italiano è stata approvata dal Comitato Esecutivo dell’UAF per essere presentata al Comitato delle Squadre Nazionali. Il contratto con Andrea Maldera è per due anni con opzione di rinnovo. Così, per la prima volta, la squadra nazionale ucraina è guidata da un allenatore straniero. Andrea Maldera è nato il 18 maggio 1971. Durante la sua carriera, ha lavorato come assistente all’allenatore del “Milan” (Italia), “Brighton” (Inghilterra) e “Marsiglia” (Francia). Nel 2016-2021, è stato assistente all’allenatore di Andriy Shevchenko nella squadra nazionale ucraina”.

foto facebook ucraina