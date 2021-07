Ufficiale: Malaga, ecco Dani Martin in prestito dal Real Betis

È ufficiale: Dani Martin passa dal Real Betis al Malaga in prestito. Lo ha annunciato il club di Siviglia con la seguente nota:

“Il Real Betis e il Málaga CF hanno raggiunto un accordo per il prestito di Dani Martín. Il portiere asturiano giocherà per la squadra malaguista durante la stagione 2021/22. Il Real Betis augura buona fortuna a Dani Martín per questa nuova esperienza”.

Foto: Instagram Malaga