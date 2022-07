Ufficiale: Malacia al Manchester United, dal Feyenoord

La nuova stagione del Manchester United è iniziata in salita, dopo la rottura tra il club e Cristiano Ronaldo. In questi giorni però la società sta provando a regalare a Ten-Haag la serenità necessaria per risollevare la china dopo stagioni deludenti. Proprio per questo la società ha voluto regalare al tecnico olandese il rinforzo difensivo richiesto. Tyrell Malacia arriva dal Feyenoord per 15 milioni di sterline e ha firmato un contratto quadriennale.

Foto: Twitter Manchester United