Ufficiale: Maguire rinnova con il Manchester United fino al 2027

07/04/2026 | 11:08:27

Harry Maguire ha firmato un nuovo contratto con il Manchester United fino al giugno 2027, con un’opzione per un ulteriore anno.

Queste le sue parole ai canali ufficiali: “Rappresentare il Manchester United è l’onore più grande. È una responsabilità che rende me e la mia famiglia orgogliosi ogni singolo giorno. Sono felice di prolungare il mio percorso in questo incredibile club per almeno otto stagioni e di continuare a giocare davanti ai nostri speciali tifosi per creare altri momenti fantastici insieme. Si possono percepire l’ambizione e il potenziale di questa squadra entusiasmante. La determinazione di tutto il club nel lottare per i trofei più importanti è chiara a tutti e sono fiducioso che i nostri momenti migliori insieme debbano ancora venire”.

Foto: sito Manchester United